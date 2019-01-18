إعادة تشكيل مجلس القيادات المدرسية للعام الجاري

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعادة تشكيل مجلس القيادات المدرسية لعام 2019، داعية الإدارات المدرسية الراغبة في التسجيل للعام الجديد الدخول على الرابط الإلكتروني وملء الاستمارة وفقاً للشروط المرفقة.

ويهدف المجلس وفقاً للتعميم الذي تلقت إدارات المدارس الحكومية نسخة منه إلى تعزيز دور القيادات المدرسيّة بصفته شريكاً استراتيجياً في بناء الخطط المستقبلية للوزارة وتفعيل آليات الحوار والتواصل وتبادل الخبرات بين القيادة العليا والقيادات المدرسية وتأكيد روح العمل الجماعي ضمن فريق واحد ضماناً لتحقيق التكامل والتعاون بين المناطق التعليمية في مجال الإدارة المدرسيّة، وتمكين القيادات المدرسيّة من المشاركة بفاعليّة في تطوير العملية التعليمية، والاستفادة من خبرات القيادات المدرسية في عمليات التخطيط .