تخريج دفعة «عام التسامح» في جامعة «عجمان» فبراير المقبل

المصدر: عجمان - البيان

تحتفل جامعة عجمان19 فبراير المقبل بتخريج الفوج الأول من الدفعة الثامنة والعشرين من خريجي الجامعة، والتي تحمل شعار «عام التسامح»، ويضم هذا الفوج 372 خريجاً وخريجة من 28 جنسية.

ويحمل خريجو هذه الدفعة بفوجيها شعار «عام التسامح» تيمّناً بالمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2019 في دولة الإمارات عاماً للتسامح، وتهدف المبادرة إلى إبراز دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيداً لقيمة التسامح باعتبارها امتداداً لنهج مؤسس الدولة، وعملاً مؤسسياً مستداماً يهدف إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة، حيث تعد دولة الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلم، والأمان، والتعددية الثقافية.