86 حضانة حكومية تُقدم خدماتها لأطفال الشارقة بحلول 2026

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أفاد الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، بأن إجمالي عدد الحضانات الحكومية القائمة.

والتي يشرف عليها مجلس التعليم 27 حضانة في مختلف مدن إمارة الشارقة بإجمالي 1291 طفلاً وطفلة، و73 معلمة و108 مشرفات أطفال، فيما سيصل عدد الحضانات بحلول عام 2026 إلى 86 حضانة لتوفير بيئة جاذبة وآمنة لأبناء الأمهات العاملات. ووجّه الدكتور الكعبي تحية شكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي وجّه ببناء الحضانات في الضواحي السكنية، بهدف تحقيق النمو الشامل والمتكامل للأطفال في مجالات الصحية والمعرفية والاجتماعية والنفسية والحركية، وتحقيق الأمن والأمان للأطفال.