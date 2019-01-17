مذكرة تفاهم بين جامعة محمد الخامس و«زايد للثقافة الإسلامية»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت جامعة محمد الخامس أبوظبي، ودار زايد للثقافة الإسلامية، مذكرة تفاهم مشترك، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

وقّع مذكرة التفاهم الدكتور فاروق حمادة، المستشار بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، مدير جامعة محمد الخامس أبوظبي، والدكتورة نضال الطنيجي، مدير دار زايد للثقافة الإسلامية.

وأكد الطرفان استعدادهما للتعاون من أجل تحقيق المبادئ والأهداف المشتركة بينهما، خلال دعم الجهود والمشاركة في التعريف بالثقافة الإسلامية، وتعزيز الإسهام في تطوير البرامج المشتركة وتأصيل مبادئ الشراكة الاستراتيجية.

وأكدّ الدكتور فاروق حمادة أن البرامجَ التعليمية والتربوية تحظى بأولوية لدى القيادة الرشيدة لإيجاد جيل يتميز بالوسطية والاعتدال والتعاون المشترك ويتميز بالإبداع والابتكار.

وبدورها قالت الدكتورة نضال الطنيجي: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار الحرص على الشراكة المجتمعية لتحقيق رؤية حكومة الإمارات، وتحقيق المبادئ والأهداف المشتركة بين دار زايد للثقافة الإسلاميـة وجامعة محمد الخامس من خلال دعم الجهود والمشاركة في أعمال التعريف بالثقافة الإسلامية».