جامعة خليفة تكرّم 50 خريجاً من «القادة الشباب لطاقة المستقبل»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

كرمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 50 عضواً من برنامج القادة الشباب لطاقة المستقبل 2018 لإنجازهم بنجاح البرنامج الذي استمر لمدة عام.

وقال عارف الحمادي لـ«البيان» إن أعضاء البرنامج في دورة 2019 يزيد عددهم عن 50 عضواً، مشيراً إلى أن نحو 50% من أعضاء البرنامج من المواطنين، وأضاف أن الدورة الماضية بلغ عدد الأعضاء من غير الإماراتيين 25 عضواً في نسخة البرنامج لعام 2018 يمثلون 14 دولة حول العالم.

وأوضح أن البرنامج يسهم في توسيع دائرة التأثير لمهمتنا التعليمية والبحثية من خلال جذب الطلبة في سنواتهم الأخيرة والمهنيين الشباب من داخل الدولة وخارجها.

وأضاف أنه خلال عام 2018 اكتسب الأعضاء مجموعة واسعة من المعارف في مجالات العلوم والابتكار في الهندسة متعددة التخصصات، مستفيدين من أعضاء الهيئة الأكاديمية في الجامعة، كما اطلعوا على رؤية الدولة لقيادة الطاقة المستدامة، والتي يمكن أن يستفيدوا منها وتطويرها كقادة المستقبل في مجال الطاقة.

ومن خلال ما شهده الأعضاء من زيارات خارجية واحتكاكهم المباشر مع المبتكرين والقادة في الصناعة، فقد شهدوا تأثير التكنولوجيا والممارسات المستدامة في مجموعة متنوعة من التطبيقات ستكون لها الأثر الكبير في مسيرتهم المستقبلية وسعيهم لتحقيق الفائدة للمجتمع بشكل عام.

وأكد الدكتور أحمد الشعيبي نائب الرئيس الأول للخدمات الأكاديمية والطلابية أن الطلبة الخريجين الآن مجهزون بالكامل لمواجهة التحديات والمساهمة بشكل فعال في تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات.

وقد تم تسليم الشهادات لأعضاء البرنامج، بحضور أعضاء مجلس أمناء جامعة خليفة عبد العزيز عبد الله الهاجري، مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في شركة بترول أبوظبي الوطنية والدكتورة نوال الحوسني، نائب المدير العام في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية.

والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي والدكتور أحمد الشعيبي، نائب الرئيس الأول للخدمات الأكاديمية والطلابية، والدكتور ستيفن غريفيث، نائب الرئيس الأول للبحوث والتطوير والدكتور بيان شريف، نائب الرئيس الأكاديمي بالوكالة وعميد كلية الهندسة.