سلطان القاسمي: نهدف تمكين الأجيال بمتطلبات التقنية

المصدر: الشارقة - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أن تخريج كوكبة جديدة من حمَلة مشاعل العلم والمعرفة هو نجاح لجامعة الشارقة فيما تسعى إليه في ميادين التقدم والتنمية المعرفية العربية والإسـلامية، وفي إعداد الأجيال وتمكينها من مواجهة متطلبات التطورات التقنية العصرية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سموه في حفل تخريج طلاب جامعة الشارقة لفصل الخريف لعام 2019 البالغ عددهم 425 خريجاً، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وذلك صباح أمس بقاعة المدينة الجامعية.

واستهل صاحب السمو رئيس جامعة الشارقة كلمته بتهنئة الخريجين وأولياء أمورهم قائلاً: «نبارك لكم أيها الأبناء الخريجون ولأولياء أموركم وذويكم، كما نبارك لأنفسنا بنجاحكم وتخرجكم، راجين من الله العلي القدير أن يوفقكم في آفاق حياتكم الشخصية والمهنية بعد أن تزودتم، بجدكم واجتهادكم بمستلزمات مواجهة هذه الحياة للتعامل مع متطلباتها بكفاءة واقتدار.

وهو النجاح الذي يجسد نجاحنا فيما نسعى إليه في ميادين التقدم والتنمية المعرفية العربية والإسـلامية، في إعداد الأجيال وتمكينها من مواجهة متطلبات التطورات التقنية العصرية».

وأضاف سموه: «إن سعادتنا بكم اليوم وبمن سبقوكم وبمن سيلحقون بكم بمشيئة الله تعالى هي الأمل الذي يتعزز في أرواحنا في كل حفل تقيمه جامعتكم لتخريج كوكبة جديدة من حملة مشاعل العلم والمعرفة، لا سيما من سيعملون منكم لنيل الدرجات العلمية الأعلى، لتعزيز قدراتهم وإمكانياتهم في خدمة وتنمية المجتمعات التي ينتمون إليها».

وتابع سموه: «وقد عملنا على توفير المناخات والبيئة العلمية اللازمة لذلك من حيث البنى التحتية للتعليم والتعلم والبحث العلمي، وما تشتمل عليه هذه البنى من معاهد وكليات وكيانات علمية واسعة ومتنوعة، ولتلبية المزيد من متطلبات النهضة العصرية في مجتمعاتنا».

وخاطب سموه الخريجين، قائلاً: «إن ما أسلفنا هو بعض من القاعدة التي نبني عليها دعوتنا الأبوية لكم بالاعتماد على الله تعالى في كل شأن من شؤون حياتكم، وأن تكونوا على أعلى درجات الثقة بأنفسكم وبجامعتكم التي تم تأهيلكم تحت قبابها العلمية التأهيل العلمي والمهاري الذي سيمكنكم من إحداث التغيير إلى الأفضل والأنسب في ميادين عملكم وحياتكم، فإرادة الاستمرار لتحقيق النجاح تعتمد بعد الله تعالى على رسوخ تأهيلكم الذي سيمدكم بمقومات النجاح فيما تسعون للوصول إليه، كما أوصل الكثيرين غيركم من الناجحين».

واختتم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كلمته، قائلاً: «نجدد التهنئة لكم جميعاً ولأولياء أموركم وذويكم وأساتذتكم وجامعتكم، الذين نشكرهم جميعاً جزيل الشكر على كل ما قدموه لكم لتكونوا على الصورة العلمية والمنهجية التي رجوناها».

شهد وقائع الحفل كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي، مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة.

كما شهد الحفل أيضاً اللواء سيف محمد الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وخميس بن سالم السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعبد الله بن علي المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية، والدكتور سعيد مصبح الكعبـي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم.

ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، وعدد من المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بجامعة الشارقة، وحشد من أهالي وأولياء أمور الخريجين.

جهود

ألقى الخريج حمد عبد الله المحمود كلمة أشار فيها إلى أن يوم التخرج من الأيام التاريخية المجيدة بالنسبة إلى الطلبة الخريجين، ففيه يجني الطالب ثمار ما زرعه في مرحلة التعلم والدراسة للوصول إلى منصة التخريج.

وشكر المحمود الجهود الكبيرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في تهيئة كل السبل للطلبة للوصول إلى غايتهم في التعلم والتزود من العلم والمعرفة.