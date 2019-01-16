«إدارة الأعمال» بجامعة عجمان تحصل على عضوية «الأوروبية للتطوير»

المصدر: عجمان - البيان

منحت الهيئة الأوروبية للتطوير الإداري «EFMD» العضوية الكاملة لكلية إدارة الأعمال في جامعة عجمان، وتُعنى الـ«EFMD» وهي هيئة دولية أوروبية عالمية مقرها بروكسل، بجودة وتطوير الكليات والبرامج الأكاديمية في إدارة الأعمال. وتعزز الهيئة الأوروبية للتطوير الإداري التميز والتطوير في الجانب الأكاديمي لكليات إدارة الأعمال على مستوى العالم،.

ولديها مكاتب في آسيا والأمريكتين، ولديها أيضا ما يقرب من 900 عضو من الأوساط الأكاديمية والتجارية والخدمات العامة والاستشارات في 88 بلداً. ويعد الاعتماد من EFMD أحد أفضل الطرق وأكثرها اكتمالاً للتصديق على الجودة الفعلية لكلية إدارة الأعمال، ويُؤدي الاعتماد إلى التحسين والتطوير وذلك من خلال استيفاء المؤسسات لمعايير الجودة المتفق عليها دولياً.