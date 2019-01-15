إطلاق برنامجين «أون لاين» في دبي لإدارة التوريدات وتحليل المعلومات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جامعتا دبي وميتشجن الأمريكية برنامجين «أون لاين» لتعليم إدارة التوريدات وتحليل المعلومات، حيث سيشارك أساتذة جامعة دبي من خلال مركز التطوير التنفيذي نظراءهم في جامعة ميتشجن في تغطية دولة الإمارات ونقل خبرة هذا القطاع من الإمارات إلى العالم من خلال منصات التعليم الإلكترونية وتقنية «الفيديو كونفرانس».

وتستغرق مدة كل برنامج 8 شهور يحصل بعدها المتدربون على الشهادة العالمية للخبراء في مجال التوريدات أو تحليل المعلومات من جامعة ميتشجن.

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة: «نحن مصممون على تقديم برامج وخدمات تعليمية تجعلنا في المركز الأول دائماً ونفتخر أن نكون جزءاً من حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على أن تكون دبي في المركز الأول».

ولفت الدكتور البستكي إلى أن مركز التطوير التنفيذي يعمل على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع المراكز والجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات من خلال مبادرات التدريب المعاصرة التي تتوافق مع رؤية الإمارات وتوفر للقوى العاملة فرصاً للتعلم بمستوى دولي متطور.

وكانت جامعة دبي قد نظمت حلقة نقاشية متخصصة مؤخراً حضرها عدد من ممثلي الهيئات الحكومية والقطاع الخاص من المهتمين بتطوير الدراسات والأعمال في هذين القطاعين، كما حضرها من الولايات المتحدة الأمريكية خبيران الأول هو كلينتون هنت مدير معهد «بسك» التعليمي، وكيف نبلد المدير المساعد لكلية إدارة الأعمال في جامعة ميتشجن والتي تعتبر من أفضل 25 كلية إدارة.