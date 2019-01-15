سلطان القاسمي يشهد تخريج طلاب جامعة الشارقة غداً

المصدر: الشارقة - البيان

يشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورئيس جامعة الشارقة غداً حفل تخريج طلبة جامعة الشارقة من مختلف الكليات والتخصصات العلمية والأدبية فصل الخريف 2018-2019 وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وستقام حفلات التخريج يومي الأربعاء والخميس في قاعة المدينة الجامعية، حيث سيشهد سموه حفل تخريج الطلاب غداً (الأربعاء)، الذين يبلغ عددهم 425 خريجا من الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة من كليات: الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وإدارة الأعمال، والاتصال، والمجتمع، والهندسة، والفنون الجميلة والتصميم، والقانون، والعلوم، والشريعة والدراسات الإسلامية.

كما تشهد حفل تخريج الطالبات (بعد غد الخميس)، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ويبلغ عدد الخريجات 700 خريجة من الحاصلات على درجة البكالوريوس في التخصصات العلمية والأدبية المختلفة.