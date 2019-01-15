فتح باب التسجيل في برامج مبادرة «سفراؤنا» حتى 24 الجاري

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل في برامج مبادرة «سفراؤنا» لعام 2019، في مجالاتها الستة الموجهة للطلبة المواطنين من الصف التاسع حتى الصف الحادي عشر، بموعد أقصاه 24 يناير الجاري.

وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى دعم ورعاية الطلبة وتطوير قدراتهم وإكسابهم مهارات القرن الــ21 وتوجيههم وإرشادهم للتخصصات الدراسية المستقبلية.

وذلك من خلال إيفاد مجموعة من الطلبة المواطنين المتفوقين دراسياً والمتميزين سلوكياً وممن لديهم الإنجازات والإسهامات في مجال الابتكار والعمل التطوعي ومختلف مجالات الفنون والمجالات الرياضية وممن يمتلكون مهارات القيادة، وذلك للمشاركة في أحد البرامج التي يتم تنظيمها خلال الإجازة المدرسية خارج الدولة في دول رائدة ومتميزة بحسب مجال كل برنامج.

وتشمل البرامج الخاصة بالمبادرة 6 مجالات هي: سفراء الابتكار وتقوم على إيفاد مجموعة من الطلبة ممن تتوافر لديهم الميول والإنجازات في مجال الابتكار والريادة للمشاركة ببرنامج تدريبي تتخلله زيارات علمية لمؤسسات رائدة في مجال الابتكار والريادة.

كما توفد التربية في مبادرة سفراء المستقبل مجموعة من الطلبة المتميزين أكاديمياً وسلوكياً إلى نخبة من الجامعات العالمية الرائدة التي تتوافر لديها تخصصات يستهدفها برنامج البعثات في التعليم العالي بالوزارة بغية مساعدتهم على تحديد مساراتهم الأكاديمية والمهنية بما يتناسب وتطلعات الدولة المستقبلية.

وفي سفراء العطاء يتم إيفاد مجموعة من الطلبة الفاعلين في مجالات التطوع والعطاء الإنساني لتمكينهم من المساهمة في برامج ومشاريع تطوعية خارج الدولة ما يسهم في تنمية قيم التطوع والعطاء لديهم. وتستهدف مبادرة سفراء روائع إلى إيفاد مجموعة من الطلبة الموهوبين والذين لديهم مهارات متميزة وإنجازات في مختلف مجالات الفن والموسيقى والمسرح والتراث لدول رائدة ومتميزة في هذه المجالات للاطلاع على أفضل الممارسات والأعمال المبتكرة في هذه المجالات.

ويتم اختيار الطلبة المتميزين أكاديمياً وسلوكياً لمبادرة سفراء الدبلوماسية للمشاركة ببرنامج تدريبي يسهم في صقل قدراتهم ومهاراتهم وشخصياتهم القيادية ويعزز قدرتهم على التمثيل الدبلوماسي والقيادي لدولة الإمارات عالمياً في المحافل الدولية.

وتتيح مبادرة سفراء التميز الرياضي للطلبة المتميزين رياضياً الفرصة لصقل مواهبهم وقدراتهم الرياضية وتعزيز مهاراتهم وتمكينهم في مختلف المجالات الرياضية وتعزيز الوعي الصحي لديهم.