40822 طالباً يستخدمون مواصلات الإمارات يومياً في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أوضح محمد معين آل علي مدير المواصلات المدرسية فرع منطقة العين في تصريحات لـ «البيان» أن مواصلات الإمارات، مستعدة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني وتقديم خدماتها لـ40822 طالباً وطالبة، ينتمون إلى 109 مدارس في العين، منها 105 مدارس حكومية، و4 مدارس خاصة، خلال 1377 خط سير يومي.

وقال: «يبلغ أسطول الفرع المخصص للنقل المدرسي 1075حافلة مدرسية متنوعة، خضعت جميعها لأعمال الصيانة الوقائية والدورية، وتم تجهيز 893 حافلة سير منتظمة لمدارس حكومية، ووضع 60 حافلة على قوة الاحتياط، و58 حافلة مراكز تحفيظ القرآن، و42 حافلة للمدارس الخاصة، و 22حافلة للمعلمات».

تابع:«هناك أيضا 893 سائق خط سير منتظم للمدارس الحكومية، و 44 سائق احتياط، و 58 سائق مراكز تحفيظ القرآن، و 36 سائقاً للمدارس الخاصة، و 22 سائقاً لحافلات المعلمات.

ويعمل عليها 1095 مشرفة نقل وسلامة في المدارس الحكومية، و58 مشرفة في المدارس الخاصة، و 47 مشرفة في مراكز تحفيظ القرآن الكريم، و 61 مشرفة في معهد التكنولوجيا التطبيقية، و 47 مشرفة في مؤسسات حكومية ذات العلاقة بالتعليم، و108 مشرفات احتياط. كما تم توفير 3 مركبات خاصة لنقل الطلبة من فئة أصحاب الهمم».

وكشف محمد معين آل علي عن تزويد المركبات بكاميرات مراقبة،بمعدل 7 كاميرات في كل حافلة، ما يعني 7196 كاميرا في جميع الحافلات المدرسية بالفرع لمتابعة حركة السير ومراقبة كل ما يحدث داخل تلك الحافلات، وتقديم العون إذا تطلب الأمر.

وقال:«مواصلات الإمارات في العين تحرص على تسهيل تنقلات أصحاب الهمم، وذلك باعتماد المواصفات الفنية اللازمة لاستخدام الكراسي المتحركة في الحافلات من خلال رافعات الكراسي لمساعدة ذوي الإعاقة الحركية على الدخول والخروج بكل يسر وسهولة، كما تدرب السائقين والمشرفات والبُدلاء على استخدام رافعة الكراسي.

وتم تدريبهم على كيفية التعامل مع أصحاب الهمم أثناء نقلهم من البيت إلى المدرسة، ورجوعهم إلى منازلهم، وعلى كيفية استخدام مختلف الأدوات والتجهيزات الخاصة بتحقيق الأمن والسلامة، كما تم تخصيص مشرفات مهمتهن متابعة الحالات التي تستدعي وجود مشرفة مرافقة».

40 ألف مكالمة خلال 2018

أعلنت مواصلات الإمارات ممثّلة بمركز الاتصال عن تلقيها 40.1 ألف مكالمة خلال العام الماضي عبر الرقم المجاني لمركز الاتصال مسجّلة بذلك ارتفاعاً في عدد المكالمات بلغت نسبته 8% مقارنة بعام 2017، وقد بلغ معدل الاستجابة على هذه المكالمات 11 ثانية، فيما استقبل المركز من خلال البريد الإلكتروني 6131 رسالة.

وأكّد محمد علي عبيد مدير إدارة العمليات بمواصلات الإمارات، حرص المؤسسة على رصد تطلعات متعامليها ورغباتهم من أجل العمل على تلبيتها بأفضل الصور، وتوفير الرد على طلبات المتعاملين للخدمات التي توفرها المؤسسة .