عائشة بنت محمد القاسمي تُكرم خريجات جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كرّمت الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي، عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الخريجات المتميزات من مختلف الكليات والتخصصات بجامعة الشارقة.

وقامت بتسليم دروع التفوق والشهادات لهن في ختام الحفل الذي نظمته عمادة شؤون الطالبات بالجامعة لتكريم طالبات دفعة فصل الخريف 2018 - 2019، حضر الحفل كل من الدكتورة محدثة الهاشمي عضو مجلس أمناء جامعة الشارقة، والأستاذة نورة النومان عضو مجلس أمناء جامعة الشارقة، والدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمراكز بالجامعة وعضوات الهيئتين التدريسية والإدارية، وأمهات الطالبات المتميزات.