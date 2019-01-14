ورشة تفاعلية لإعداد وجبات صحية للحقيبة المدرسية

نظّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة لإعداد وجبات صحية لحقيبة الطعام المدرسية كمرحلة تجريبية للبرنامج الذي يأتي ضمن أنشطة الأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لخفض معدل السمنة لدى الأطفال بحلول 2021، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين الوالدين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد حقيبة الطعام المدرسية بشكل صحي، وتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي والابتعاد عن الوجبات ذات السعرات العالية.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أهمية إطلاق البرنامج الذي يأتي ضمن أنشطة المبادرة الوطنية «تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع» لترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

وأوضحت الدكتورة فضيلة شريف مدير إدارة التثقيف والتعزيز الصحي أن الإدارة قامت بإعداد وصفات صحية خاصة بحقيبة الطعام المدرسية للأطفال، حيث تتميز هذه الوصفات بأنها سريعة التحضير والإعداد، وتتناسب مع مختلف الثقافات الموجودة بالدولة.

مع ضمان أن تتناسب هذه الوصفات مع أذواق الأطفال وأن تتميز بسهولة الإعداد. تم عقد ورش تفاعلية بمشاركة الأهالي وأبنائهم في مدرسة الإبداع العلمي الدولية بالشارقة ومدرسة المواكب البرشاء بدبي، بحضور شيف من اللولو هايبر ماركت، ما مثّل دعماً لوجيستياً للورشة، حيث قامت الأمهات وأطفالهم بإعداد الوصفات وتذوقها. دبي - البيان