مقابلة 165 طالباً في جوائز «حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز»

المصدر: دبي - البيان

شهدت المرحلة الثانية من التحكيم الإلكتروني للدورة الـ21 من جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز إجراء مقابلات مع 165 طالباً، وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للمؤسسة: «لأول مرة يتم اعتماد نظام التحكيم الإلكتروني المتكامل في مرحلتي التقديم والتحكيم. ونعتبر هذه المرحلة نقلة نوعية في جهود رفع جودة وفعالية منظومة المؤسسة وتيسير مهام المتقدمين للجوائز المحلية ».

وقالت الدكتورة عوشه المهيري، رئيس لجنة الطالب المتميز: «بالرغم من وجود بعض التحديات، على اعتبار أنها التجربة الأولى في التحكيم الإلكتروني، إلا أنها كانت تجربة ناجحة ». وقالت خولة بحلوق، مساعد المدير التنفيذي لقطاع التميز والموهبة: « تجربة التحكيم الإلكتروني ساعدت في خلق أجواء جديدة على مستوى الطلبة والمحكمين».