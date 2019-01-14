منح دراسية لـ50 % من منتسبي «الخليج الطبية» بعجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

كشف الدكتور حسام الدين حمدي مدير جامعة الخليج الطبية في عجمان، عن تخصيص منح دراسية لـ 50 % من منتسبي الكلية، البالغ عددهم 65 طالباً وطالبة، لافتاً إلى أن إطلاق الكلية جاء في ضوء التوسع الكبير في صناعة الرعاية الصحية في المنطقة والعالم، الذي يُتوقع حسب تقرير صادر عام 2018 عن شركة «ألبن كابيتال» حول القطاع الصحي في منطقة الخليج العربي، أن تصل الاستثمارات في الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 104.6 مليارات دولار في عام 2022.

وأوضح مدير جامعة الخليج، أن كلية الإدارة والاقتصاد الجديدة، تمنح درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة والاقتصاد في مجال الصحة، والماجستير التنفيذي في الاقتصاد والسياسات والإدارة الصحية، وتم التعاون في وضع مناهجها مع كبريات الجامعات الدولية الرائدة.

وأوضح حمدي أن الكلية تستمد أهميتها، كونها الوحيدة في المنطقة العربية المتخصصة في هذا المجال، وأن التوسع في التخصصات العلمية الطبية، من خلال إنشاء الكلية الجديدة، هو تعظيم لدور التعليم الطبي والصحي، بغية تعزيز التكامل بين التخصصات، والوصول إلى العالمية، خاصة أن الكلية تتمتع بعلاقات قوية مع شركاء صناعة الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في الهند والولايات المتحدة وأفريقيا، فضلاً عن توفير برامج مهنية تتماشى مع الاحتياجات المحلية.