بث روح السلام والتسامح في مدارس دبي

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

استقبل أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية الطلبة في مدارس الدولة صباح أمس ببرنامج حافل، في بداية الفصل الدراسي الثاني. وفعّلت الإدارات المدرسية «عام التسامح» منذ اليوم الأول وجاء برنامج الإذاعة المدرسية عن «التسامح» في مدارس دبي، وتم حشد الفرق الإدارية للوقوف على تحليل النتائج والخروج بخطط ترتقي بمهارات ودرجات الطلبة. وتنتظر المدارس فتح نظام «المنهل» الخاص بنتائج الصف الثاني عشر لتوزيع بطاقات الأداء.

كامل العدد

وقالت بشرى الشومي مديرة مدرسة مزهر، إن مدرستها كاملة العدد، ولا يوجد لديها سوى حالتي غياب بأسباب مرضية، مشيرة إلى أنها نظمت لقاءات مع الهيئات الإدارية التدريسية لحثهم على الابتكار ووضع الخطط العلاجية لهذا الفصل بناء على تحليل درجات الفصل الأول التي جاءت للوقوف على مواطن الضعف والقوة لرعاية الطلبة، مشيرة إلى أن المدرسة شهدت انتظاماً ملحوظاً في العملية الدراسية، كما حرصت إدارة المدرسة على تفعيل عام التسامح من خلال أول يوم دراسي خلال الإذاعة المدرسية.

وأفادت أمينة النيادي مديرة مدرسة ثانوية دبي، بأن الهيئات التدريسية وضعت خططاً علاجية للطلبة الذين بحاجة لذلك، وسيتم تنفيذ جلسات عصف ذهني للخروج بما يحتاجونه من خطط وبرامج أثناء الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني. ولفتت إلى أن اليوم الأول من الدراسة شمل عرضاً لكافة أعلام الدول وبث روح السلام والتسامح في نفوس الطلبة.

95 %

وقال الدكتور كمال فرحات مدير عام المدارس الأهلية، إن الهيئات الإدارية والتدريسية تحرص على بناء خطط إثرائية للطلبة المتميزين من خلال إلحاقهم في الأندية العلمية أو الثقافية في المدرسة، وخطط اخرى علاجية للطلبة الذين بحاجة إلى ذلك.

وأوضح أن انتظام الطلبة بلغ 95% حضورا، مشيرا إلى أنه اجتمع بالمعلمين لتحليل نتائج صفوف النقل وانتظار فتح نظام المنهل الخاص بنتائج طلبة الثاني عشر .

تدريب

لفت مصطفى الموسى مدير مدرسة المعرفة إلى أن المدارس تحرص على الاستعداد الكامل كون كلاً منها يرغب في أن يكون الفصل الدراسي فصلا مثاليا يحظى بإشادة مجتمعية كبيرة ويحتفي بنجاح أفواج من الطلبة، من خلال تدريب الطاقم التدريسي وتوفير كافة احتياجاتهم، التي تضمن سير العملية التدريسية بنظام ويسر.