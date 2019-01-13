افتتاح مركز الخدمات الطلابية بجامعة عجمان نهاية يناير

المصدر: عجمان ــ عصام الدين عوض

أكد الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان أنه سوف يتم افتتاح مركز الخدمات الطلابية بجامعة عجمان نهاية الشهر الجاري، والذي جاء ليقدم حلولاً مبتكرة ومستدامة للطلبة بلا معاملات ورقية، عن طريق استحداث خدمات ذكية مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة؛ بهدف خلق بيئة محفزة لطلبة الجامعة والعاملين فيها، كما أن افتتاحه يأتي متزامناً مع إطلاق بطاقة الطالب الذكية، التي سوف تمكن طلبة الجامعة من إنجاز معاملات التسجيل، ودفع الرسوم واستخدام المرافق الجامعية المختلفة بطريقة ذكية وسلسة داخل المركز.

مبيناً أن إدارة الجامعة مستمرة في استقبال الطلبة الجدد حتى 17 يناير وأن الدراسة للفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ في الـ 20 من يناير الجاري، كما أنه خلال (عام زايد) تم إنجاز العديد من الخدمات، منها تصنيف الجامعة ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، إضافة إلى تصنيفها ضمن أفضل 150 جامعة على مستوى العالم في جودة مخرجات التعليم من تلك الجامعات، التي عمرها أقل من 50 عاماً.

تطوير وتحديث

وأضاف كريم أن مركز الخدمات الطلابية يتمتع ببناء مميز عصري وحديث، فيه وحدات زجاجية عالية الأداء تحمي من الشمس، وتستجيب للظروف الجوية المحيطة، وتوفر شفافية وإضاءة طبيعية ومريحة للزوار والمستخدمين، وتحيط به المساحات الخضراء ومواقف السيارات، ويضيف المركز روحاً جديدة للحرم الجامعي.

كما أنه سوف يوفر مساحات لقاعات دراسية إضافية ومختبرات تخدم البرامج الجديدة في الجامعة، لافتاً إلى أن تدشين المبنى نهاية يناير يأتي متزامناً مع توجه الجامعة نحو تطوير وتحديث خدماتها من خلال تبني نظام جديد لإدارة معلومات الطلبة، وهو نظام Banner.

حيث يجري العمل حالياً على كل الترتيبات اللازمة لهذا المشروع والمتوقع اكتماله نهاية الجاري، حيث سيوفر قاعدة إلكترونية متطورة تسهم في تسهيل إجراءات التسجيل وتحسين كل الخدمات الإلكترونية من التحاق وتسجيل ودفع، وكل الخدمات الأخرى.

4 طوابق

وأوضح أن المركز عبارة عن مبنى خدمي متكامل، يتوسط مبنيي الجامعة الرئيسين، وهما ‏الجرف 1 والجرف 2 بمساحة تبلغ 14 ألف متر مربع، ويتكون المركز من 4 طوابق، تحتوي على ردهة للمطاعم، كما يضم إدارة القبول والتسجيل والإدارة المالية، ومكاتب الخدمات الطلابية الخاصة بشؤون الطلبة، والعلاقات الجامعية، إضافة إلى مركز طباعة يلبي احتياجات الطلاب طوال اليوم.

إضافة إلى طابق يحوي مكتبة الجامعة، التي توفر ‏مساحة مريحة وهادئة ‏للطلبة مع إضاءة طبيعية، إلى جانب طابق مخصص لمكاتب الإدارة العليا والموظفين الإداريين، إضافة إلى توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني، والعديد من الخدمات مثل العيادات الطبية، والمحلات التجارية.

علاوة على المقاهي وخدمات عديدة تلبي حاجة الطالب في المبنى نفسه، مبيناً أنه تم التقديم لوزارة التربية قطاع التعليم العالي خلال 2019 للحصول على برامج جديدة، منها برنامج الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية وماجستير في العلاقات العامة وماجستير في طب الأسنان، وآخر في طب أسنان الأطفال والدكتوراه في إدارة الأعمال، إضافة إلى بكالوريوس الذكاء الاصطناعي.