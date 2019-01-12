427.5 ألفاً ينتظمون بالدراسة غداً

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

يستأنف غداً قرابة 427575 طالباً وطالبة على مستوى الدولة دوام الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2018-2019، للتعليم الحكومي .

كما ينتظم طلبة المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري على مستوى الدولة، استناداً للتقويم الذي وضعته وزارة التربية والتعليم، فيما يتفقد مسؤولون من الوزارة عدداً من المدارس للاطلاع على سير العمل وانتظام دوام الطلبة، فيما سيصار إلى توزيع بطاقات متابعة تقييم الأداء لجميع الطلبة بمختلف المراحل الدراسية، ورصد نسب الانتظام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها هيأت المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات من خلال لجان الاستعداد التي تشرف على المهام الإدارية والميدانية، وستقوم لجان إشرافية بجولات على المدارس للاطمئنان على سير الدراسة، وتقديم ما تحتاجه من خدمات في المجالين الفني والمهني، في خطوات كفيلة بتحقيق الاستقرار اللازم للمجتمع المدرسي، مهنئةً الطلبة وذويهم ببدء الفصل الدراسي الجديد.

ودعت هيئات إدارية وتدريسية الطلبة إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية في الحرص على الاجتهاد والتطور والمثابرة في طلب العلم، والاستفادة مما توفره البيئة المدرسية من فرص ثمينة للتعلم واكتساب المعرفة، داعية الجميع مع بداية الفصل الدراسي إلى «الإصرار على طلب العُلا».

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تهيئة الأجواء الدراسية المناسبة للطلبة عبر شحذ هممهم، وتكريس الدافعية للتعلم، والعمل على استمالة الطلبة ليبدأوا مشوارهم الدراسي بذهنية عالية، تحقيقاً لأفضل النتائج، وأوصت بتنظيم وقت النوم والاستيقاظ حتى ينتظم الابن ويعتاد على مواعيد الاستيقاظ والنوم مبكراً.

وقالت: «إن شريحة كبيرة من الأسر تغيب عنها مسألة الإعداد النفسي فتكون بداية أي فصل ثقيلة وصعبة للغاية ويعاني الطالب بشكل أساسي بسبب عدم قدرته على الاستيعاب وتغير نظام النوم والاستيقاظ لديه، ما يؤثر على مستوى الدافعية للتعلم وانخفاضها لأدنى مستوياتها خاصة في الأسبوع الأول من انطلاق ماراثون الدراسة».

جهود

عبر عدد من مديري ومديرات المدارس عن شكرهم وتقديرهم للوزارة والمنطقة التعليمية على ما تبذله من جهود للارتقاء بالعملية التربوية والوقوف عن قرب على واقع واحتياجات الميدان التربوي، مؤكدين أن الفصل الحالي سيشهد شأنه شأن سنوات سابقة بداية موفقة وسلسة دون أي عقبات.