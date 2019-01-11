نهيان بن مبارك يستقبل وفداً طلابياً من جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وفداً من طلاب الدراسات العليا بجامعة سان فرانسيسكو الأمريكية يتكون من 26 طالباً وطالبة ممن يدرسون إدارة الأعمال الحاصلين على شهادة الماجستير.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بالوفد الطلابي وزياراته لمؤسسات التعليم العالي في الدولة في إطار التعاون التعليمي والأكاديمي.

وقدم الدكتور موفق صيداوي رئيس الوفد الطلابي ومدير ماجستير تنظيم المشاريع العالمية وإدارة الأعمال التجارية في كلية إدارة الأعمال في جامعة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة هدية تذكارية إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.