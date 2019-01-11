سلطان القاسمي يدشن برج وقف الجامعة القاسمية

المصدر: الشارقة- البيان

دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة البرج الوقفي للجامعة القاسمي الذي أنشئ بتبرع من مصرف الشارقة الإسلامي في منطقة التعاون بجوار بحيرة الخان في الشارقة وبمساهمة من هيئة كهرباء ومياه الشارقة، التي تكفلت بكل إجراءات توصيل خدمات الكهرباء والماء مجاناً، حيث يأتي تدشين البرج في إطار المسؤولية الاجتماعية للمصرف، والتزامه الراسخ بدعم المبادرات المجتمعية والوقفية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى البرج كل من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة.

والمهندس صلاح بن بطي المهيري المستشار في دائرة التخطيط والمساحة، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، والمهندس أحمد الأميري مدير عام شركة أساس العقارية، وعدد من كبار الشخصيات ومدراء المصرف، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة، وممثلي وسائل الإعلام.

وبعد إزاحة الستار التقليدي تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة البرج الذي يمتد على مساحة 40 ألفاً و568 متراً مربعاً، ويتكون من 31 طابقاً سكنياً يضم 186 شقة موزعة بالتساوي بين الشقق التي تحتوي على ثلاث غرف نوم والشقق التي تحتوي على أربع غرف نوم، إضافة إلى الطابق الأرضي وستة طوابق مخصصة لمواقف السيارات حيث تتسع لنحو 178 سيارة، إلى جانب 4 محلات تجارية.

واطلع سموه على مرافق البرج الذي يتميّز بتصميم جميل في بهو المدخل مع توفر منطقة جلوس للزوار ومنطقة انتظار لأصحاب الشقق، وبتشطيبات عالية الجودة، كما تتميّز الشقق بمساحات جيّدة وجودة عالية وتصاميم متناسقة. ويضم البرج وسائل الراحة والترفيه، مثل حوض السباحة، وغرفة ألعاب الأطفال، وقاعة متعددة الأغراض.

وأثنى سموه على مبادرة مصرف الشارقة الإسلامي في بناء الأبراج الوقفية، ما يؤكد دور القطاع الخاص في دعم المجتمع والقطاع العلمي والبحثي.

وأهدى مصرف الشارقة الإسلامي صاحب السمو حاكم الشارقة لوحة فنية تذكارية بآيات قرآنية ووصف للنبي صلى الله عليه وسلم على لسان الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وقف

وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي أن هذا البرج يعتبر رابع الأبراج الوقفية، حيث سبق للمصرف أن أوقف برجاً سكنياً لدعم طلبة العلم والأبحاث في جامعة الشارقة وبرجاً آخر لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة وبرجاً لدعم مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ويأتي تدشين البرج الجديد استمراراً لنهج مصرف الشارقة الإسلامي في خدمة المجتمع .

وأشار إلى أن البرج الذي تم تنفيذه من قبل شركة أساس العقارية الذراع العقارية للمصرف سيخصص ريعه بالكامل لدعم الجامعة القاسمية وتلبية احتياجات طلبتها القادمين من داخل دولة الإمارات ومن دول أخرى كثيرة حول العالم .

مسؤولية مجتمعية

من ناحيته قال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: تشكل المسؤولية الاجتماعية إحدى القيم الأساسية للمصرف، ويحظى طلبة العلم بأهمية كبرى في هذا الإطار، باعتبارهم الأساس الذي تنهض على يديه الدول وتتطور المجتمعات .