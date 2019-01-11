مواصلات الإمارات تنجز صيانة 6000 حافلة مدرسية لنقل الطلبة

المصدر: دبي- البيان

تستعد مواصلات الإمارات لاستقبال ونقل طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

والذي سيبدأ يوم الأحد المقبل 13 يناير 2019، عبر توفير كل السبل التي تضمن لهم نقلاً مدرسياً آمناً ومريحاً على مدار العام الدراسي، يكفل وصولهم إلى مناهل العلم والمعرفة بانتظام ومرونة وسلامة، ووفق المواعيد المحددة والمتفق عليها مع الإدارات المدرسية.

وحول استعدادات المؤسسة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني؛ أفاد عبدالله سيف الغفلي المدير التنفيذي لدائرة النقل المدرسي بمواصلات الإمارات، أن مواصلات الإمارات انتهت من عملية صيانة كل الحافلات المدرسية، والتحقق من سلامتها فنياً وميكانيكياً، موضحاً أن عمليات التحقق تشمل التشغيل التجريبي والميداني على الحافلة وخطوط السير.

حيث جهزت المؤسسة 6000 حافلة مدرسية لنقل قرابة 246 ألف طالب وطالبة من 716 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة في الفصل الدراسي الثاني، وسيعمل على نقل الطلبة 5842 سائقاً، فيما سيشرف عليهم خلال عمليات النقل 7900 مشرف ومشرفة نقل وسلامة.

وأشار إلى أن المؤسسة تواصل جهودها الرامية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وغاياتها المنشودة لخدمة المجتمع المدرسي.

والمضي قدماً في تنفيذ المبادرات والمشاريع وتطبيق الأنظمة الذكية والبرامج الكفيلة بتوفير نقل مدرسي آمن ومستدام، من خلال الاعتماد على أعلى معايير الإبداع والابتكار والاحترافية، للوصول إلى أعلى مستويات السعادة لدى نقل أبنائنا الطلبة عبر أسطول حافلاتنا، وتحقيق رضا وسعادة أولياء أمورهم.

ونوه الغفلي إلى جهود مواصلات الإمارات إلى الوفاء بالتزاماتها، وتطلعات عملائها وتطوير أنظمتها وإجراءاتها ومنهجيات العمل لديها، وتنفيذ خطط التقييم والوقوف على ملاحظات واقتراحات العملاء بشكل دائم، مستندة بذلك إلى رصيد خبرتها الممتد لأكثر من 37 عاماً في دعم العملية التعليمية والتربوية في الدولة.

وأكد المدير التنفيذي لدائرة النقل المدرسي مساعي المؤسسة لتحقيق سعادة متعامليها، وذلك من خلال مجموعة من المعايير والأنظمة والشراكات، التي تتبعها دائرة النقل المدرسي لتحقيق أعلى مستويات السلامة العامة للطلبة والسائقين والمشرفين، .