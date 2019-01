طلبة جامعة زايد يشيدون بتجربة "مساق السعادة" في الفصل الدراسي الأول

أكد طلبة جامعة زايد على أهمية محتوى مساق السعادة الذي تقدمه الجامعة بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، وانعكاسه إيجاباً على أسلوب حياتهم وطريقة تفكيرهم، معربين عن إعجابهم بالمواضيع التي يتناولها.

ويركز مساق السعادة الأول من نوعه في جامعات الدولة، الذي قدمته جامعة زايد خلال الفصل الدراسي الأول، على مُخرَجين أساسيين يتمثل الأول في تأهيل الطلبة وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتفاعل الإيجابي مع البيئة الجامعية، التي تعتبر جديدة عليهم، بعد أن تلقوا العلم لسنوات طويلة في مراحل التعليم المدرسية، ما يعزز تحصيلهم الدراسي وبناء شخصياتهم، أما المُخرَج الثاني فهو تأهيلهم لفترة ما بعد التخرج، من خلال تعزيز التفاعل الإيجابي في بيئات العمل التي سيلتحقون بها ليكونوا أشخاصاً أكثر إنتاجية وإبداعاً.

ويتم تدريس المساق عبر عدة محاور أساسية تتضمن علم السعادة والذكاء الاجتماعي وجودة الحياة، وتشتمل على مجموعة من التدريبات والأنشطة التفاعلية التي تساعد في تعزيز النظرة الإيجابية للطلبة حول مختلف التحديات التي قد يواجهونها في الحياة، وتعزيز قدرتهم على تحويلها إلى فرص إيجابية، سواء في الحياة الدراسية أو العملية بعد التخرج.

