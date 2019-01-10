تخصصات الهندسة الأكثر طلباً والتربوية أسرع توظيفاً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أظهرت دراسة انتهت من إعدادها وزارة التربية والتعليم أخيراً، عن «التخصصات المطلوبة في سوق العمل» لعام 2018، أن التخصصات الهندسية تتصدر حزمة التخصصات الرئيسة الأكثر طلباً في سوق العمل، تليها تخصصات إدارة الأعمال، ثم العلوم الطبية، وبعدها تخصصات تقنيات المعلومات من حيث عدد الحاصلين على فرص عمل مقارنة بعدد الخريجين.

كما أظهرت الدراسة أن التخصصات التربوية والتعليمية هي الأسرع للتوظيف، تليها في ذلك إدارة الأعمال ثم تقنيات المعلومات، ثم الهندسة، ثم العلوم البيئية والصحية.

وشملت الدراسة عيّنة متوازنة تجاوزت 13 ألفاً من خريجي أكثر من 80% من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة لعام 2017.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة: «تشكّل الدراسة التي قامت بها الوزارة أداة استشرافية للطلبة من مواطنين ومقيمين لمساعدتهم على تحديد مساراتهم وتخصصاتهم ضمن مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدولة».

اقرأ أيضاً:

«الهندسة» الأكثر طلباً والتربية وإدارة الأعمال الأسرع توظيفاً