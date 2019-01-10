اعتراف دولي ببرنامج «الهندسة المعمارية» في جامعة عجمان

المصدر: عجمان - وام

حصل برنامج الهندسة المعمارية، الذي تطرحه كلية الهندسة في جامعة عجمان، على الاعتراف الدولي من الاتحاد الدولي للمعماريين - اليونسكو (UNESCO-UIA)، والذي يشرف عليه المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين (RIBA) لتصبح الجامعة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي، والثالثة في العالم العربي، التي تحرز هذا الإنجاز الأكاديمي المرموق.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، إن الإنجازات المتميزة التي تحققها الجامعة تمت بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الذي لا يألو جهداً في تشجيع الحِراك العلمي بإمارة عجمان، وفي جامعة عجمان على وجه الخصوص.

وعبّر مدير الجامعة عن فخره بالهيئة الأكاديمية والإدارية لمشاركتهم الفاعلة وجهودهم الدؤوبة في إعداد الملفات الخاصة بهذا الاعتراف، والتي ساهمت في إطلاع لجان الاعتراف بجودة هذا البرنامج، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز سيعزز مكانة جامعة عجمان كمؤسسة أكاديمية عالمية رائدة في الهندسة المعمارية ويؤكد مكانة الجامعة المتميزة على خريطة التعليم العالي الدولية.

وأوضح مدير الجامعة أنّ هذا الاعتراف الدولي المشترك ببرنامج الهندسة المعمارية يمثل تقييماً معيارياً دولياً للجودة في التعليم المعماري، كما أنه يضع برنامج الهندسة المعمارية في جامعة عجمان وأعضاء هيئة التدريس فيه وطلبته ضمن شبكة دولية للبرامج المعمارية المعترف بها عالمياً.