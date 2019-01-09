طالبة إماراتية تفوز بمسابقة عالمية في الحساب الذهني

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

حصلت الطالبة الإماراتية نورة أنور اليافعي في الصف الحادي عشر المتقدم من مدرسة الشارقة الدولية الخاصة على المركز الأول على مستوى الإمارات والمركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة الحساب الذهني الياباني في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في برنامج Smart MAS التي نظمتها منظمة الباما العالمية للحساب الذهني.

حيث قامت نورا وزملاؤها بإجراء 190 عملية حسابية في 13 دقيقة. وقالت سوسن عبدالفتاح مديرة مدرسة الشارقة الدولية الخاصة إن الطالبة نورا أنور اليافعي تتمتع بقدرات عالية على التركيز والفهم بعمق في وقت قياسي، ولديها القدرة على حل المسائل والمعادلات ذات المستويات العليا بمفردها .

والتي يصعب على أقرانها من المتعلمين والمتعلمات حلها، ونحن في مدرسة الشارقة الدولية الخاصة نشجع المبدعين والمتميزين من الطلبة وذلك من خلال اكتشاف مواهبهم والسعي لتنميتها بكل السبل ونزود أبناءنا الطلبة بمهارات عالية، وندربهم على إنتاج المعرفة، ونحتضن المواهب وننميها.

كما نستقطب الكفاءات العالية المؤثرة في الطلبة بالإضافة إلى توفيرنا فرص الابتكار والإبداع من خلال مركز الابتكار والإبداع المدرسي الذي يوفر فرص إنتاج المعرفة من خلال المزاوجة بين النظرية والتطبيق.

وتعد نورا فوزها وتقلدها المركز الأول محلياً والثالث عالمياً أعظم هدية يمكنها أن تقدمها لوطنها الإمارات، وقالت: «لقد كنت فخورة لرفع علم بلادي وعندما تم إعلان النتائج، شعرت بسعادة غامرة»، موجهة تحية تقدير إلى مدرستها التي قدمت لها كافة أشكال الدعم والرعاية.

وأضافت إنها تملك شغفاً بمادة الرياضيّات منذ صغرها، على الرغم مما هو متعارف عليه لدى أغلبية الطلبة بأن مادة الرياضيّات هي من أصعب المواد، كونها تمتاز بامتلاك عدة مهارات كسرعة البديهة والذكاء.

مضيفة إنها لا تكتفي بالمنهج الدراسي بل تبحث عن كتب الرياضيات بهدف متابعة كل ما هو جديد في عالم الرياضيات وتقوم بحل جميع المسائل التي تراها حتى لو كانت لمرحلة متقدمة عنها وإذا ما واجهت أي صعوبة فإنها تلجأ لمعلمة المادة في المدرسة.