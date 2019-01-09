بدء فرز طلبات المرشحين لجائزة خليفة التربوية

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عمليات فرز طلبات المرشحين من المؤسسات والأشخاص لدورتها الثانية عشرة 2018-2019.

وتستمر عملية الفرز حتى 16 يناير الجاري، تمهيداً لإعلان النتائج النهائية وأسماء الفائزين في أبريل المقبل. وأكدت أمل العفيفي، الأمينة العامة لجائزة خليفة التربوية، تقدير الأمانة العامة للجائزة للمشاركة الواسعة من قبل المؤسسات والأشخاص في الميدان التربوي محلياً وعربياً الذين شاركوا بفعالية في الدورة الحالية، وقدّموا مبادرات ومشاريع رائدة ضمن أجندة الجائزة والمجالات المطروحة فيها للدورة الحالية.وأشارت إلى أن عدداً من اللجان المتخصصة تتولى عملية فرز الطلبات والأعمال المرشحة وفقاً للمعايير المحددة لكل مجال من المجالات المطروحة وفئة من الفئات التي تندرج تحت هذه المجالات.