مبادرة «شتاؤنا يحلو بالقراءة» تنطلق غداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـــ صبري صقر

تنطلق، غداً، في أبوظبي، المحطة الثانية من مبادرة «شتاؤنا يحلو بالقراءة» التي تنظمها وزارة التربية والتعليم في دلما مول، بمشاركة آلاف الزوار ومئات المتطوعين.

وأكدت حيدة عبد العزيز، مديرة مشاريع إدارة تطوير المهارات في وزارة التربية، لـ«البيان»، أن المبادرة تهدف إلى إثراء إجازة الشتاء بجلسات ثقافية وورش تدريبية وصحية للأطفال والأسر، وتركز على تنمية الجوانب الذهنية والمعرفية عند الصغار، وسيتم استضافة كتاب من الإمارات لإلقاء محاضرات وندوات تثقيفية للطلاب والزوار المشاركين في الفعاليات.

وأوضحت أن المبادرة يشارك في تنظيمها الأرشيف الوطني التابع لوزارة شؤون الرئاسة، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ومبادرة لغتي والفريق الوطني التطوعي وفريق سفراء مجلس الإمارات ومؤسسة فن.

وأضافت أن المبادرة سوف تستمر يومي الخميس من 10 صباحاً حتى 8 مساء، والجمعة من 3 عصراً حتى 8 مساء، إذ سيتم تنظيم جلسات ثقافية وورش تدريبية وصحية للأطفال والأسر.

وأكدت مديرة مشاريع إدارة تطوير المهارات بوزارة التربية مشاركة نحو 100 متطوع في المبادرة، وسوف يشرفون على الورش وتنظيم الجلسات القرائية، منوهةً بأن المبادرة تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن وتبني القيم الأخلاقية في جيل المستقبل، من خلال جناح «زايد ذاكرة لا تنتهي»، يتشارك فيه الأبناء مع أولياء أمورهم في حب القراءة وحب الوطن.

وطالبت مدير مشاريع إدارة تطوير المهارات بوزارة التربية أولياء الأمور بالمشاركة في الفعاليات وحضور الورش التدريبية والجلسات المتخصصة والاستفادة منها.