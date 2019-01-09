سنتان حبساً لخليجي تعاطى مواد مخدرة والإبعاد لصديقته

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم على شاب خليجي يبلغ من العمر 24 عاماً بالحبس سنتين والغرامة ألف درهم، وعلى صديقته العربية البالغة من العمر 25 عاماً بتغريمها 5 آلاف درهم والإبعاد عن الدولة وذلك بتهمة تعاطي مواد مخدرة.

وتشير ملابسات القضية إلى حيازة المتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، حيث تم ضبطه من قبل شرطة عجمان ومعه المتهمة بالسيارة من دون وجود رابطة شرعية بينهما، كما تم ضبطهما وبحوزتهما مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، واعترف المتهم الأول بأنه تناول مخدر الكريستال، وحاز حبوباً مخدرة حصل عليها بوصفة طبية، وأنه كان مع صديقته المتهمة الثانية في السيارة.

وبسؤال المتهمة في محضر جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة، اعترفت بالتهم المسندة إليها، وقررت أنها تعاطت مخدر الكريستال وحبوباً دوائية حصلت عليها بوصفة طبية، وأنها كانت جالسة مع صديقها المتهم في سيارته في مكان عام، وأثبت الفحص الطبي للمتهمين تعاطيهما المواد المخدرة (مورفين، كودايين) وتعاطي المتهمة الثانية ترامادول وأمفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما تبين أن المتهم الأول له عدة سوابق مماثلة في تعاطي المواد المخدرة.