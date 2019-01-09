صيانة 640 حافلة مدرسية في الساحل الشرقي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكّد محمد سهيل محمد، مدير فرع مواصلات الإمارات بالساحل الشرقي، انتهاء كل أعمال الصيانة السريعة لأسطول حافلات النقل المدرسي المكون من 640 حافلة مخصصة لنقل نحو 31 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، التي تعمل في نطاق أربع محطات، هي الفجيرة ومدينتا كلباء وخورفكان ومنطقة دبا، وذلك استعداداً لبدء الفصل الدراسي الثاني والتأكد من خلوها من أعطال.

ولفت إلى أن الأعمال تضمنت الفحص السريع لمخارج الطوارئ والبطاريات والمحركات والمكابح، والأبواب الأمامية والخلفية، ومعدات الأمن والسلامة، إلى جانب المرشحات والإضاءة وتبديل الزيوت، مشيراً إلى توفير 380 مشرفة نقل وسلامة للإشراف على طلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى.

ونوّه بإخضاع المشرفين وسائقي الحافلات إلى دورات مكثفة لتدريبهم وتثقيفهم في السلامة المرورية.