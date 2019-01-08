جامعة زايد تستقبل 323 طالباً وطالبة بالبكالوريوس في الفصل الثاني

المصدر: دبي- البيان

تستقبل جامعة زايد 323 طالباً وطالبة جدداً، بحضور أولياء أمورهم، حيث سجل هؤلاء الطلبة للدراسة في الفصل الدراسي الثاني (الربيع) بمرحلة البكالوريوس، الذي سيبدأ الأحد 13 يناير الجاري.

يتوزع الطلبة الجدد على 195 طالباً وطالبة في فرع أبوظبي بينهم 121 طالبة و74 طالباً، إلى جانب 128 في فرع دبي كلهن طالبات.

وسينخرط هؤلاء الطلبة في برنامج توجيهي تحت عنوان «يا هلا» تقام فعالياته في وقتين ومكانين منفصلين لكل من الطلبة والطالبات، ويهدف إلى مساعدة الطلبة الجدد على الانتقال السلس من أجواء وأنظمة الحياة المدرسية التي عاشوها حتى المرحلة الثانوية إلى أجواء وأنظمة الحياة التعليمية والثقافية الجديدة في جامعة زايد.

وسيجري خلال الفعاليات عرض فيديو عن الخدمات والفعاليات الرئيسة بالجامعة من إعداد عمادة شؤون الطلبة، ثم تقدم إدارة القيادة الطلابية نبذة تعريفية عن ميثاق الشرف والسلوك الطلابي، ويعقبها عرض تقديمي لمكتب النجاح الأكاديمي.

وعقب الافتتاح الرسمي، يقوم الطلبة وأولياء أمورهم بجولة في أنحاء الحرم الجامعي، يصحبهم خلالها طلاب أو طالبات، كل بحسب القسم الذي ستنطلق فيه الجولة.

وتطرح جامعة زايد لطلبتها في مرحلة البكالوريوس 23 برنامجاً أكاديمياً تؤهلهم للتخرج والانطلاق إلى سوق العمل والتميز في مجالات عدة مثل الإدارة والأعمال، الإعلام، التربية، تكنولوجيا المعلومات، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم الطبيعية والصحية، الفنون، التصميم، وغيرها.