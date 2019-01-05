رصد الالتزام بالدوام بمدارس الشارقة الخاصة الأحد

المصدر: الشارقة - البيان

أعدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص خطة زيارات ميدانية لفرق الرقابة المدرسية بغية متابعة مدى الالتزام بالدوام الرسمي الذي يبدأ صباح غدٍ بعد إجازة دامت ثلاثة أسابيع، معولة على عنصر الانضباط، ليقود إلى فصل دراسي ناجح.

وهنأ علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص الميدان التربوي بالفصل الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق للجميع وأن يكون فصلاً دراسياً حافلاً بالإنجازات والنجاحات في كل المراحل الدراسية، داعياً إلى الاجتهاد تحققياً لأفضل النتائج.

والاستفادة من الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الشارقة ممثلة بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة لقطاع التعليم العام والخاص، وسعيه الحثيث لتطويره ورفده بكل الاحتياجات اللازمة لذلك.