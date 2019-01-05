الكلية الإماراتية الكندية تحتفل بتخريج دفعة «عام التسامح» غداً

المصدر: أم القيوين - وام

برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين تحتفل الكلية الإماراتية الكندية الجامعية غداً بتخريج دفعة «عام التسامح»، وذلك بقاعة «البيت متوحد» في أم القيوين.

وقال حميد بن راشد الشامسي رئيس مجلس أمناء الكلية: إن رعاية صاحب السمو حاكم أم القيوين لحفل التخريج تؤكد ما توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات من رعاية خاصة للتعليم وشباب الوطن، والذي يأتي في أولوية اهتماماتها باعتبار الشباب الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.. مشيراً إلى النهج الذي تسير عليه القيادة في تسخير طاقات الشباب لصناعة المستقبل من خلال تعزيز قدراتهم الابتكارية والإبداعية ليكونوا رصيداً وثروة حقيقية في استشراف مستقبل إماراتنا الحبيبة.

وأوضح الشامسي أنه سيتم خلال الحفل تكريم «الطالب المتفوق» و«الباحث الأكاديمي المتميز» بجائزة الشيخ سعود بن راشد المعلا للطالب المتفوق في دورتها الأولى، وذلك لتشجيع الطلبة على الاستمرار في بذل الجهد وتعزيز المهارات في التحصيل الدراسي والتنمية المعرفية والحفاظ على التفوق والتميز إضافة إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس في الكلية على البحث العلمي والارتقاء بمستوى التميز العلمي على المستويات كافة.

وقال الشامسي إن اهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بتطوير التعليم وجودة مخرجاته وفق رؤية الإمارات 2021 يبرهن على حرص سموه من أجل بناء اقتصاد معرفي متنوع يقوده شباب الإمارات وهم مسلحون بأفضل الخبرات التي تمكنهم من الرقي ببلادنا لتكون في مصاف الدول المتقدمة.