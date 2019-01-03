23000 معلم في «ملتقى المواد الدراسية»

المصدر: أبوظبي- البيان

يستضيف «ملتقى المواد الدراسية للمعلمين الثاني»، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، 23 ألفاً من معلمي الوزارة من جميع التخصصات ولجميع الصفوف والحلقات، ويعقد في أربعة مواقع تدريبية هي أبوظبي والعين وبمعهد تدريب المعلمين في عجمان والشارقة.

ويناقش الملتقى، الذي يعقد من 6 حتى 10 يناير الجاري، محورا رئيسيا ضمن استراتيجيات التعليم الحديثة وآلية توظيفها في كل مادة دراسية، ويهدف إلى تطوير وارتقاء أداء المعلمين، مما ينعكس إيجابياً على مخرجات التعليم بالمدرسة الإماراتية.

وتتنوع موضوعات ملتقى المواد الدراسية الثاني للمعلمين، من استراتيجيات التعليم الحديثة وآلية توظيفها في كل مادة دراسية إلى التقييم من أجل التعلم في المدرسة الإماراتية وصولاً إلى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن والرياضيات، وهي تعتمد بمجملها على «الممارسات المستقبلية»،ويقصد بها أحدث الأفكار والأبحاث التي من شأنها دفع عجلة التطوير في المدارس، وتشجيع المزيد من التعلم وإقبال الطلبة، وتحفيز الابتكار بما يتماشى مع استراتيجية دولة.

ورش

وسيضم الملتقى ورشاً عملية علمية وتربوية وتقنية يقدمها نخبة من الخبراء والاختصاصيين من داخل وخارج الدولة تستهدف مختلف المواد الدراسية (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، العلوم العامة، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الفنون الموسيقية، الفنون البصرية، التربية البدنية والمواد التكنولوجية)، وسيعقد خلال الملتقى جلسات متحدثين رسميين وورش تدريبية ومسابقة MoE TALKS وركن السفراء، بالإضافة إلى المعرض والأركان والجوائز والبوستر العلمي.

وبمناسبة إعلان عام 2019 عاماً للتسامح سيتم بث كلمة مسجلة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، حول الجهود التي تقوم بها الدولة محلياً وعالمياً في مجال التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر واحترام الاختلاف مهما كان مصدره.

مقار

ينفذ الملتقى في أربعة مواقع تدريبية وهي أبوظبي والعين وعجمان والشارقة، وينطلق الافتتاح في أبوظبي يوم 6 يناير في مدرسة الشوامخ، بينما ينطلق 7 يناير في معهد تدريب المعلمين في عجمان، وسيتضمن الافتتاح العديد من الفقرات التفاعلية تجمع المواد الدراسية المختلفة وفقرة عام 2019 وفقرة المدرسة الإماراتية.

وسيتم تنفيذ 250 ورشة يومياً في جميع المقار التدريبية وبمخلف المواد الدراسية ورشة بواقع 1250 ورشة خلال الأيام الخمسة للملتقى، ويقوم بالتدريب 426 مدرباً ومدربة من أكثر من أربعين جهة مشاركة خلال الملتقى منها مجلس رئاسة الوزراء وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الإمارات والجامعة الأردنية ومركز الشارقة للفلك والعلوم وبرنامج خليفة للتمكين (أقدر).