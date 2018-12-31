اتفاقية تعاون بين جامعة الشارقة و«غاريش ساباري» الكازخستانية

المصدر: الشارقة - البيان

وقّعت جامعة الشارقة، اتفاقية تعاون مع «كازاخستان غاريش ساباري» للنظم والتكنولوجيات الفضائية، وهي إحدى كبريات الشركات الوطنية العاملة في مجال استشعار الأرض عن بُعد، وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك في بحوث واستخدام الفضاء لأغراض سلمية، وتطوير وتطبيق تكنولوجيا الفضاء، لتعزيز الاقتصاد والأبحاث العلمية والأمن والتنمية المجتمعية، من خلال التعاون في مجال تبادل الصور الفضائية.

وقع الاتفاقية عن جامعة الشارقة، الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، ووقعها عن كازاخستان غاريش ساباري، السيد آيدن أيمبيتوف، رائد الفضاء ونائب رئيس الشركة، بحضور الأستاذ الدكتور معمر علي بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور عبد المجيد مرابطي عميد كلية العلوم، والأستاذ الدكتور عبد القادر محمد حامد قائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتور طارق مرابطين مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور إلياس فرنيني نائب مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك لشؤون المختبرات والبحوث والمرصد الفلكي، وخالد الرابوي مدير إدارة العلاقات بالجامعة، القائم بأعمال نائب المدير العام لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك للشؤون المالية والإدارية.