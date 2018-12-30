انطلاق الحدث العلمي لمركز محمد بن راشد للفضاء 21 يناير

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، عن موعد انطلاق فعاليات النسخة الثانية من «الحدث العلمي لمركز محمد بن راشد للفضاء»، في 21 و22 يناير المقبل، في مدينة جميرا بدبي، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتحمل النسخة الثانية من هذه المبادرة العلمية والتعليمية، والتي ينظمها مركز محمد بن راشد للفضاء، شعار «تخيل... اكتشف... ابتكر». سوف يضم هذا الحدث طلاب المدارس والجامعات والأكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعات والمختصين والمهتمين بعلوم الفضاء، بهدف نشر المعرفة، وتعزيز شغف الشباب بعلوم الفضاء واستكشافه.

وقال حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «يترجم تنظيم الحدث العلمي لمركز محمد بن راشد للفضاء، جهود المركز لتعزيز الوعي في المواضيع العلمية، وتعميق المعرفة في قطاع الفضاء، خاصة لدى فئة الشباب وفي المجال الأكاديمي، ويشرفنا أن نُسهم من خلال فعاليات المركز، في تحقيق أهدافنا الوطنية لتنمية القدرات البشرية، عن طريق إعداد المهارات اللازمة، التي ستقود مستقبل مختلَف القطاعات الحيوية في الدولة، من بينها قطاع الفضاء، وكذلك تشجيع الجيل الجديد على الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا، وتنمية روح الابتكار والبحث العلمي لديه».

أجندة

وتتضمن أجندة الحدث، عدداً من الندوات وورش العمل المتنوعة حول الفضاء، والتي سيعقدها مختصون من مركز محمد بن راشد للفضاء، ومنها، الورشة العلمية السنوية الرابعة لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، وورشة عمل برنامج «سفراء التعليم»، وجلسة حول «خليفة سات»، أول قمر اصطناعي عربي مصنوع بأيدٍ إماراتية 100 %، وجلسات حوارية حول «برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين»، و«تجربة انعدام الجاذبية»، كما سيتم تسليط الضوء على مبادرات البرنامج الوطني للفضاء، مثل استراتيجية المريخ 2117، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، بالإضافة إلى محاضرات لمختصين دوليين في علوم المريخ والفضاء والأقمار الاصطناعية. سيستطيع زوار الحدث، الاستمتاع بألعاب تفاعلية، وأجهزة الواقع الافتراضي، ليعيشوا تجربة الوجود في محطة الفضاء الدولية، كما ستكون هناك منصات تعليمية تسلّط الضوء على مواضيع علمية مختلفة.

جهود

وقال يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «نحرص في مركز محمد بن راشد للفضاء، على دعم الطلاب والمؤسسات الأكاديمية في مجال بناء القدرات في علوم الفضاء.

ويُعتبر هذا الحدث، امتداداً لمجهود عمره أكثر من أربع سنوات، في تنظيم الفعاليات العلمية التي تُثري عقول الشباب، وتُلهمهم بالاهتمام بعلوم الفضاء، نعتز بنجاحنا في هذا المجال، والذي بدأ مع تنظيم الورشة العلمية السنوية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ قبل 4 سنوات، واليوم، ننظم حدثاً علمياً رفيع المستوى، ليواكب تطوّر عملنا في المركز، ومستوى البرامج الفضائية العالمية التي نطلقها». وسيُفتح باب التسجيل لحضور الحدث قريباً، وعلى الراغبين متابعة قنوات الإعلام الاجتماعي لمركز محمد بن راشد للفضاء، لمعرفة تفاصيل أكثر.