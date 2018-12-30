شرطة عجمان و«الخليج الطبية» تنظمان حملة توعوية لطلبة الجامعة

المصدر: عجمان - البيان

نظّمت القيادة العامة لشرطة عجمان، بالتعاون مع جامعة الخليج الطبية حملة توعوية لرفع مستوى وعي طلبة الجامعة بالقوانين واللوائح المرورية والجنائية، وتنمية مهاراتهم في مجال حماية أنفسهم من المخاطر وإكسابهم الخبرات النظرية والعملية.

وقامت شرطة عجمان خلال فترة الحملة، بإرسال رسائل توعوية هادفة لطلبة الجامعة عبر البريد الإلكتروني مستعينة بقسم شؤون الطلبة في الجامعة، الذي زوّدهم بكافة البيانات المطلوبة.

وقال العقيد علي جابر أحمد جابر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة في القيادة العامة لشرطة عجمان، إن الحملة تندرج ضمن استراتيجية شرطة عجمان الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، وحرصها الكبير على أمن وسلامة أبنائها الطلبة من خلال رفع سقف التوعية الأمنية والمرورية لديهم.