«حمدان بن راشد للأداء التعليمي» تختتم 2018 ببرامج مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز مجموعة من البرامج المبتكرة على مدى خمسة أيام في مقر المركز في منطقة البدع، شملت هذه البرامج «مخيمات فاب لاب الإمارات الشتوية» و«البرنامج الشتوي للموهوبين 2018». كما شهد المركز مباشرة عمل محكمي منافسات الدورة الـ21 لجائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

وقال جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يمثل البرنامج نقطة انطلاق للطلاب نحو مستقبل أفضل من خلال وضعهم على أول الطريق الصحيح من خلال تنمية مهاراتهم الابتكارية وصقل مواهبهم في كافة المجالات، وخصوصاً التطبيقات التكنولوجية التي باتت تشكل عصب العديد من الصناعات والتطبيقات التي تقود العالم في الوقت الراهن. ونحن متأكدون من أن طلاب الإمارات يستطيعون بذل المزيد من الجهد كعادتهم والانطلاق نحو آفاق المستقبل الذي يبدأ بالتعليم الجيد. ونحن بدورنا لا نتوانى عن دعمهم الدائم».

‏‏وشمل برنامج «مخيمات فاب لاب الإمارات الشتوية» التي انعقدت تحت شعار «من فكرة إلى منتج» حزمة من البرامج التدريبية وورش العمل الرائدة، بحضور العديد من المهتمين في مجال الابتكار والمبدعين في مجال البرمجة والتصنيع، حيث استهدف البرنامج الطلاب والمبتكرين بغرض تعزيز مختلف مهاراتهم في ورش عمل وتجارب وتدريبات على يد مهندسين ومتخصصين في مختلف المجالات التكنولوجية والابتكارية.

وفي سياق متصل، ضمت المخيمات الشتوية «البرنامج الشتوي للموهوبين 2018»، الذي شمل برنامج «المبرمج المحترف» بحضور 16 طالباً، والذي يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في البرمجة والتفكير الحاسوبي وخوارزميات البرمجة لتنفيذ عدة مهام صعبة مبنية على الذكاء الصناعي لحل التحديات المختلفة.

كما نظم المخيم برنامج «Mobile Robotics» لـ15 طالباً من الموهوبين بهدف تنمية مهاراتهم في مجال هندسة الروبوت والمهارات العلمية المرتبطة بها كالتحليل العلمي وحل المشكلات بالطرائق الهندسية الصحية.

ومن أجل مستقبل مستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة، نظم المخيم برنامج «Sustainable City» لـ15 طالباً، تم تعريفهم على كيفية تنفيذ نموذج لمدينة كاملة قائمة على الاستدامة، إذ قام الطلاب بإيجاد حلول للمحافظة على المحيطات والحد من التلوث وزيادة المساحات الخضراء وإعادة التدوير وتصنيف المخلفات لاستغلالها على النحو الأمثل، وكذلك طرائق توليد الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه.

وسعياً وراء إكساب الطلاب مهارات حل المشكلات وفق استراتيجيات علمية مبتكرة، نظم المركز برنامج «Machine Transforming»، لتطوير مهارات التفكير النقدي لـ20 طالباً وسط بيئة تعليم STREAM النموذجية.

برامج

باشرت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تنظيم برنامج التحكيم المركزي في (المرحلة الأولى) لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في مركز الموهبة والابتكار، وهو اجتماع ترأسه منسق عام لجان التحكيم المركزية الدكتور خليفة السويدي بحضور رؤساء وأعضاء لجان التحكيم المركزية للمستويين المحلي والخليجي.