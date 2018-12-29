المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية يزور جامعة الفارابي في كازاخستان

المصدر: آلماتا - البيان

التقى وفد المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، برئاسة محمد كامل المعيني بالنائب الأول لرئيس جامعة الفارابي الوطنية محمد مختمالي بوركيتباييف، وذلك خلال زيارة الوفد للجامعة ضمن سلسلة زياراته العلمية في آلماتا بجمهورية كازاخستان وبمشاركة كل من الكاتب والأديب الإماراتي ناصر الظاهري والمهندس عبدالخالق قرقاش ووليد العابد ومزاحم العلي.

واستقبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفارابي الوطنية وفد المعهد وعرفوهم بأقسام الجامعة ومرافقها المختلفة واطلاعهم على المخطوطات للتعرف على مدى اهتمام الجامعة باللغة العربية وجمالياتها والسعي لغرس أهمية اللغة العربية وتعليمها لدى طلبتهم، كما احتفل طلبة قسم اللغة العربية باليوم الوطني السابع والأربعين للدولة وتغنوا بالنشيد الوطني الإماراتي عند استقبالهم للوفد.

وأكد محمد كامل المعيني رئيس المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية رئيس الوفد دور وأهمية الزيارات العلمية في تعزيز العلاقات وتقوية الدبلوماسية الثقافية بين مختلف الدول والشعوب، والتعرف على جماليات الثقافات الأخرى عن قرب.

وقال المعيني: تعد الاهتمامات بين البلدين الصديقين عديدة ومن أبرزها الاهتمام باللغة العربية لغة العلم والثقافة، فاللغة هي من أبرز الوسائل في تبادل الثقافات بين الشعوب، وتعد وسيلة ومعياراً للتفاهم والتسامح والتقارب بين الشعوب، ولها الدور البارز في تحقيق الدبلوماسية الثقافية؛ التي عرفها ميلتون كامينز بتبادل المعلومات والأفكار والقيم والنظم والتقاليد والمعتقدات وغيرها من جوانب الثقافة بقصد تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل. كما التقى الوفد الدكتور يكتير بالتور رئيس قسم الدراسات الشرقية.