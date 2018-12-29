5 آلاف طالب يشاركون في«البيت متوحد» بالظفرة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

اختتمت أمس الجمعة فعاليات الدورة السادسة من المخيم الوطني «البيت متوحد» بمنطقة الظفرة تحت شعار «التراث للحياة»،وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهن لـ «البيان»:«مخيم» البيت متوحد«استضاف أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة على مدار الأسبوعين الماضيين، خلال فعاليات تضمنت العديد من الأنشطة التي يتم تنظيمها داخل المخيم وخارجه لتنمية مهارات وركائز الابتكار والتصنيع والروبوتات، بجانب الأنشطة الرياضية، والتراثية، والثقافية، والتعليمية والفكرية، والاجتماعية، والقيادية وغيرها من الفعاليات التي تتوافق مع ميول الشباب ومهاراتهم ومواهبهم، خاصة وأن»أبوظبي التقني«يطور برامج المخيم بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للدولة».

وأكد علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمخيم أن المركز وفر كل ما من شأنه أن يُحقق أهداف المخيم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومركز أبوظبي للتعليم والتطوير المهني.

مشيراً إلى إعداد البنية التحتية والمرافق لتقديم الخدمات والأنشطة والفعاليات وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، ولافتاً إلى أن الفعاليات تتضمن مسابقات ثقافية، ورياضية مثيرة، بالإضافة إلى تقديم مئات الجوائز للطلاب المشاركين.

وقال عبد الله العمري مدير مخيم الطلبة:«نستقبل الطلاب والطالبات المواطنين من الصف العاشر وحتى الثاني عشر من المدارس الحكومية من مختلف إمارات الدولة، وتتضمن فعاليات المُخيم أنشطة ثقافية وألعاباً تراثية ودورات صُممت في إطار تفاعلي تعليمي تشجع الطلبة على تعلم وتطوير مهاراتهم في الحرف اليدوية، بجانب المشاركة الفاعلة في دورات التكنولوجيا والمهارات الصناعية والمهارات المهنية والحياتية التي تنمي لديهم الاكتشاف والإبداع».