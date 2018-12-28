«حمدان التعليمية» مقراً للمجلس الخليجي للموهبة

المصدر: دبي ـ البيان

عقد «المجلس الخليجي للموهبة» أولى اجتماعاته داخل مقره الدائم والذي تقرر أن يكون داخل مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دبي، بحضور ممثلين من وزارة التربية والتعليم بالدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج.

وناقش الاجتماع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأسيس وتنظيم الأدوار وتشكيل اللجان الخاصة بالمجلس، حيث خَلُصَ إلى انتخاب المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة لمنصب رئيس مجلس أمناء المجلس الخليجي للموهبة، وانتخاب الدكتورة آمنة عبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للرعاية والأنشطة لرئاسة اللجنة التنفيذية للمجلس لمدة سنة.

قيادات

وضم المجلس كلاً من المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي والدكتورة آمنة عبدالله الشامسي، والدكتور حسان عبيد المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الاعتماد والخدمات التعليمية للتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، ولبنى علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة مريم علي الغاوي، مدير إدارة رعاية الموهوبين بمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وفيصل عبدالله دربول الشحي، رئيس قسم اكتشاف الموهوبين بمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وخالد محمود السعيدي، مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم البحرينية، وسليمان بن حمود الحراصي مستشار الوزيرة للدراسات والبحوث بوزارة التربية والتعليم العمانية، والدكتور عبدالله محمد السويد، مدير إدارة الموهبة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بدولة الكويت، وصالح بن عبدالله بن محمد القرني، مسؤول برامج مكتب التربية العربي لدول الخليج بالمملكة العربية السعودية.

تنسيق

وأنشئ المجلس الخليجي للموهبة بهدف رسم سياسة مشتركة بين دول مجلس التعاون للارتقاء بقطاع تربية الموهوبين ورعايتهم، وتوحيد الجهود في المجالات المختلفة المعنية بتعليم الموهوبين والعمل على نشر المعرفة ونقل وتبادل الممارسات والبرامج الموجودة بين الدول الأعضاء، والمساعدة في تشجيع وتنظيم العمل التربوي الجاد في مجال تربية ورعاية الموهوبين.

وقال المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي: «نحن متفائلون بأن المشاريع المستقبلية ستساهم في خدمة الطالب الموهوب على المستوى الخليجي، حيث سيتم العمل على توحيد البرامج والأنشطة المتنوعة في الدول الأعضاء وإخراجها بصورة متكاملة للموهوب الخليجي للتعامل معه واكتشافه بأسس وآليات جديدة ومتطورة».

ومن جهتها، قالت الدكتورة آمنة عبدالله الشامسي: «نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى وضع أطر موحدة لدعم الموهبة على المستوى الخليجي، ونتطلع إلى الاستفادة من دول المجلس الأعضاء ومن تجاربهم، وأيضاً تعريفهم ببرامج ومشاريع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الموهبة. كما سيتم في الاجتماعات المقبلة العمل على وضع الخطط التشغيلية للمجلس».