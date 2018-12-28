«الصحة» توقع مذكرة تفاهم مع جامعة زايد للتعاون في إجراء البحوث

المصدر: دبي - البيان

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع كلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة جول بغرض وضع إطار عمل للتعاون المشترك في الأنشطة البحثية وإجراء البحوث في مجال الصحة ودراسة المؤشرات الاقتصادية للقطاع الصحي في الدولة.

وجرت مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهم في ديوان وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدبي، حيث مثلت الوزارة علياء زيد حربي مديرة مركز الإحصاء والأبحاث، بينما تمثلت كلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد بالدكتور مايكل ألين مساعد وكيل البحوث.

واتفق الطرفان على إجراء البحوث وتوفير البيانات الإحصائية المتعلقة بالصحة، والمشاركة في المؤتمرات التي تنظمها الوزارة والجامعة، وتقديم الدعم في اللجان البحثية بالوزارة فيما يختص بالعلوم الصحية، والتدريب على منهجية البحث والإحصائيات والإحصائيات الحيوية.

وأكدت علياء حربي، مديرة مركز الإحصاء والأبحاث بالوزارة، أهمية مذكرة التفاهم مع جامعة زايد في إرساء دعائم التعاون المشترك وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات والتدريب والبيانات والدراسات المتعلقة بتطوير الوضع الصحي في الدولة، والارتقاء بمستوى الأبحاث الصحية .