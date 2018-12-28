200 طالب وطالبة يشاركون في أنشطة شرطة دبي الشتوية

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، شهد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ترافقه غاية المهيري مدير منطقة دبي التعليمية، عضو مجلس أمناء مدارس حماية، ختام برنامج الأنشطة الشتوية، الذي نظمه مركز حماية الدولي، التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمشاركة 200 طالب وطالبة، تراوحت أعمارهم بين 18-12 سنة.

وقد أثنى اللواء خليل المنصوري، على المستوى الرفيع الذي ظهر عليه الطلاب، خصوصاً أن فترة التدريب لم تتجاوز الأسبوعين، ولكن النتائج مميزة ومُبهرة، وتدل أن مُستقبل أجيالنا القادمة قادر على حمل اللواء، والسير قُدماً نحو المقدمة، مُبدياً سعادته بالفئة التي انخرطت بالتدريبات العسكرية (ذكور وإناث)، حيث بدا عليهم الانضباط واللياقة والقوة والرغبة في الاستمرار، مترجمين شعار البرنامج (نتدرب لنحمي)، بالتصميم والإرادة، مشيداً بالعرض العسكري لفئة البنات، واللاتي أظهرن انضباطاً ملحوظاً، وقوة بالأداء فاق التوقعات.

فعاليات

كما شهد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، يرافقه العميد أحمد محمد رفيع مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعقيد خالد علي بن مويزة نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من الضباط مديري مراكز الشرطة، فعاليات البرنامج، والتي تضمنت فعالية الدفاع عن النفس، وفعالية الرسم، وفعالية التصوير الفوتوغرافي، وفعالية التطوع، وفعالية السنع.

ووجّه اللواء المنصوري، الشكر لوزارة التربية والتعليم، لدعمهم اللا محدود لتطلعات شرطة دبي، بغرس القيم والمبادئ والسلوك الحسن بنفوس وعقول الطلاب، والتي ستكون بذرة إيجابية، سنجني ثمارها بالمستقبل القريب، كما وجّه شكره لكافة الإدارات العامة، لدعمها لبرنامج الأنشطة الشتوية طوال الفترة الماضية، آملين أن تثمر تلك الجهود ببرامج متجددة ومتنوعة، خلال الفترة القادمة.