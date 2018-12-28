«أبشر يا وطن التطوعي» ينظم الحفل السنوي الخامس في جامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - جميلة إسماعيل

نظم فريق «أبشر يا وطن التطوعي»، مساء أول من أمس، في جامعة أبوظبي حفل التكريم السنوي الخامس، وذلك برئاسة فخرية من الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، ورعاية وحضور الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، بحضور المتطوعين والمتطوعات، والجهات الراعية والداعمة للفريق، ونخبة من ضيوف المجتمع، والإعلاميين.

وقالت سمية الكثيري، رئيسة مجلس إدارة فريق أبشر يا وطن التطوعي، في حديثها لـ«البيان»: «حرص الفريق في حفل التكريم السنوي الخامس على تكريم المتطوعين والداعمين للفريق، إضافة إلى تكريم جميع المشاركين من متطوعات وجهات ومؤسسات في حملة «أطعم تُؤجر» التي أُطلقت في شهر رمضان الماضي برئاسة فخرية من الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعدد من المؤسسات والجهات، ضمن فعاليات عام زايد 2018 التي هدفت إلى تكريس ثقافة التطوع داخل المجتمع، وتشجيع مختلف الفئات على عمل الخير في شهر الخير».

وأضافت الكثيري: «أشيد بجهود متطوعي ومتطوعات الفريق، فهم يؤمنون تماماً بأن العمل التطوعي يعد واجباً وطنياً والتزاماً أخلاقياً ومجتمعياً، وحقاً إنسانياً في التكافل والتواصل، إلى جانب أنهم يبذلون جهدهم وأوقاتهم في سبيل سعادة الآخرين وخدمة الوطن».

كما أوضحت أن الحفل السنوي يعد تقديراً وعرفاناً لكل شخص قدم وقته وجهده مع مبادرات وأنشطة الفريق بهدف خدمة وإسعاد المجتمع وأفراده، كما سيأخذ الفريق على عاتقه مهمة إطلاق مبادرات وحملات مُجتمعية متنوعة، وفريدة من نوعها وذلك في عام التسامح 2019 .