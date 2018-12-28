«جامعة الشارقة» تحصل على المركز الأول في التنمية المستدامة

المصدر: الشارقة- نورا الأمير

حازت جامعة الشارقة على تصنيف عالمي في مجال التنمية المستدامة محققة المركز الأول على مستوى دولة الإمارات والـ 54 عالمياً، متقدمة 3 مراكز عالمية مقارنة بنتائج العام الماضي على الرغم من مشاركة 100 جامعة جديدة هذا العام منها 7 جامعات من دول عربية.

وقال الدكتور عماد السيوف رئيس مكتب التنمية المستدامة في جامعة الشارقة إن هذا التصنيف هو أحد أنظمة التصنيف العالمية للجامعات في مجال الاستدامة، حيث يتم من خلاله تقييم مدى التزام الجامعات وتحقيقها لبعض المعايير في مختلف جوانب الاستدامة وعبر ستة محاور رئيسية منها البنية التحتية، والطاقة والتغير المناخي، وإدارة النفايات، وإدارة النقل،وإدارة المياه،والتعليم والبحث العلمي.