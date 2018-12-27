جامعة بكين للقانون تطّلع على العمل الأكاديمي في «دبي القضائي»

المصدر: دبي - البيان

استقبل القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي مؤخراً، البروفيسورة كيرو شين، عميد مساعد بجامعة بكين للقانون. وتم في الزيارة الاطلاع على المواضيع الأكاديمية والمهنية والتدريبية التي يقدمها المعهد، وكذلك دور المعهد في نشر الوعي القانوني عبر الإصدارات المتخصصة، كما ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات من خلال تبادل الخبرات بين المعهد والجامعة، بالإضافة إلى تنمية العلاقات الأكاديمية بين المؤسستين.

وأكد السميطي أن المعهد يرتبط بعلاقات تعاون مع الكثير من المؤسسات الأكاديمية والتدريبية في شتى أنحاء العالم، للارتقاء بجودة الخدمات التدريبية والتأهيلية.