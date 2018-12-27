تجهيز 1000 حقيبة مدرسية للمحتاجين في منصة «أجيال زايد الخير»

المصدر: دبي - البيان

شارك مئات الأطفال في تجهيز ما يقارب 1000 حقيبة مدرسية ومستلزمات القرطاسية، لإيصالها إلى الطلبة المحتاجين من الأسر المتعففة في الدولة، بالتعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي خلال منصة «أجيال زايد الخير»، وعدد من المؤسسات التعليمية في دبي، وبمشاركة متطوعين من موظفي الهيئة.

مسؤولية

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم بتعزيز المسؤولية المجتمعية وفق استراتيجية واضحة وحزمة من المبادرات الإنسانية والخيرية الرائدة، خلال منظومة نسعى من خلالها إلى خدمة المجتمع، وتعزيز التكاتف والتلاحم بين جميع أفراده في إطار رؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى بناء مجتمع متلاحم محافظ على هويته، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي موطناً لأفراد مبدعين، يعيشون في مجتمع متلاحم ومتماسك، كما نحرص على تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ روح التطوع بين موظفي الهيئة وأفراد المجتمع، وغرس خدمة الوطن في نفوس الأجيال الجديدة لتكون رديفاً لحب الوطن الذي ترسخ في قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها».

وأشاد الطاير بالعائلات التي حرصت على إشراك أطفالها في منصة «أجيال زايد الخير»، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات ترسخ روح التطوع، وقيم التعاضد والتعاطف وعمل الخير بين النشء الجديد في إطار أهداف «عام زايد» 2018 و«عام التسامح» 2019.

من جهتها، أشارت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن عملية تطوير استراتيجية المسؤولية المجتمعية في الهيئة تمر بعدة مراحل تشمل تحليل البيئة الداخلية والخارجية، والربط مع استراتيجية الهيئة وأولوياتها الاستراتيجية، ومأسسة العمل المجتمعي، والقياس الدوري للنتائج مع التعلم المستمر والتحسين. وأسهمت هذه الجهود في وصول نسبة سعادة المجتمع إلى 92% خلال عام 2017.