«المالية» تطلق مبادرة كتاب الشيخ زايد الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة المالية مبادرة «كتاب الشيخ زايد الإلكتروني» الهادفة إلى تعريف طلاب المرحلة التأسيسية في مختلف مدارس إمارات الدولة، بسيرة الشيخ زايد بطريقة مبتكرة عن طريق كتاب إلكتروني غير تقليدي يتضمن مقاطع مرئية تسرد تفاصيل سيرة حياة الوالد المؤسس مدعمة بصوت الشيخ زايد لنقل رسائل تحث على العمل والعطاء وترسيخ قيم التسامح والإخلاص. وجاءت المبادرة ضمن سلسلة مبادرات الوزارة في عام زايد، تقديراً ووفاء لشخصية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

رؤية

وأشارت مريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الإدارة المالية: «إلى أن وزارة المالية طورت هذا الكتاب احتفاءً بالمسيرة والرؤية السديدة لحياة قائد عظيم وشخصية فريدة، كان لها الدور المحوري في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة وإعلاء بنيانها». وقالت: «كان الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، شخصية استثنائية، وقائداً جليلاً، تمتع بإرادة صلبة ورؤية ثاقبة وحكيمة للحياة ومختلف نواح الشؤون القيادية والمجتمعية، واستلهمنا من مسيرته ورؤيته الكثير في العمل، ونهدف من هذه المبادرة، إلى ترسيخ رؤيته في فكر أبنائنا وأجيال المستقبل، لتبقى هويته الشخصية وقيمه الأخلاقية وسماته المنفردة، ذخر هذا الوطن وأمانة في ضمائر أبناء شعب دولة الإمارات».

مراحل

وكانت وزارة المالية أطلقت المبادرة مع مطلع العام الدراسي الجديد ووزعت خلال الفترة الماضية 800 كتاب إلكتروني باللغتين العربية والإنكليزية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، التي استهدفت عددا من مدارس المرحلة الأساسية في مختلف إمارات الدولة لإضافته للمكتبات المدرسية، حيث يصبح مرجعا لكافة الطلبة، كما تضمنت المرحلة الثانية من المبادرة توزيع 600 كتاب إلكتروني. وتم عرض الكتاب ضمن مشاركة الدولة في فعاليات الأسبوع الإماراتي اليوناني الثقافي في أثينا بالتعاون مع جامعة زايد في أكتوبر الماضي.

وجاءت مبادرة وزارة المالية في تطوير وتنفيذ «كتاب الشيخ زايد الإلكتروني» في إطار الاحتفال بمئوية زايد، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن عام 2018 في دولة الإمارات سيحمل شعار «عام زايد»؛ ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده، حيث نظمت الوزارة عددا من الفعاليات الأخرى مثل معرض الوالد المؤسس، والمكتبة المرئية التي تضمنت عدداً من الأفلام عن مؤسس الدولة، وحملات خيرية وإنسانية ترسخ قيم الشيخ زايد في البذل والعطاء وتنظيم عدد من الفعاليات الداخلية شارك بها موظفو الوزارة.