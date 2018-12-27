الحمادي يشيد بأداء وابتكار الطالبة غاية شهاب

المصدر: دبي ــ مرفت عبد الحميد

أشاد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، بالطالبة غاية شهاب وأدائها، مشيراً إلى أن هذه النخب من الطلبة هي طموحنا وهدفنا للارتقاء بسلم التعليم.

وكانت «البيان» سلطت، أول من أمس، الضوء على ابتكار غاية الطالبة في الصف السابع من مدرسة ند الحمر، والذي تمثل في روبوت يمكنه اكتشاف حالات التنمر ومنعها، وتعويض دور المعلم في بعض المهام مثل الإشراف على لجان الامتحانات، والمرور في أروقة المدرسة للإشراف على الطلبة.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «غاية شهاب طالبة #المدرسة_الإماراتية، أبدعت وأبهرت في أدائها وتوجت مجهودها بالفوز بالميدالية الذهبية في جائزة المبرمج المواطن التي نظمتها جامعة حمدان بن محمد الذكية مؤخراً، حيث ابتكرت روبوتاً يمكنه اكتشاف حالات التنمر، هذه النخب من الطلبة هي طموحنا وهدفنا للارتقاء بسلم التعليم».