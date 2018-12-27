«أصدقاء الشرطة» بالعين يحفز 150 طالباً على المهارات والابتكار

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد 150 طالباً من أبناء وبنات الضباط والأفراد والمتقاعدين والمدنيين في مدينة العين، من فعاليات برنامج «أصدقاء الشرطة» الشتوي، تحت شعار «عيال زايد» في الرسم والابتكار والرياضة.

وتنظم البرنامج إدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي في نادي ضباط الشرطة بالعين.

ويركز البرنامج على تنمية مهارات الطلبة في مجال الرسم والتصميم والابتكار والرياضة، وتدريبهم على ممارسة كرة القدم، وتشجيعهم على الرياضات المختلفة للمحافظة على لياقتهم البدنية والصحية. وتعرف الطلبة إلى الدورية الأمنية التوعوية للأطفال (الشرطي راشد والشرطية شما)، ودورية السعادة والأجهزة والأدوات المستخدمة في عملها وتوعيتهم مرورياً.