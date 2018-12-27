معسكرات طلابية للتدريب على خوض المنافسات العالمية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

وضعت وزارة التربية والتعليم خطة متكاملة لتهيئة الطلبة للمشاركة في الأولمبيادات العالمية، وحرصت على إرسال وفود رسمية من الوزارة إلى مختلف الأولمبيادات العالمية خلال فترات انعقادها مثل أولمبياد العلوم أو الرياضيات العالمية، لبحث مدى إمكانية استضافتها خلال الأعوام المقبلة.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم لـ «البيان»: «إن الوزارة أطلقت برنامج «المناهزات» الذي يهدف إلى ترشيح وإعداد منتخبات طلابية وطنية في المجالات العلمية (العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء)، وفي المجالات الأدبية (اللغة العربية) للمشاركة في الأولمبيادات العالمية على مختلف المستويات والصعد، سواء كانت خليجية أو عربية أو عالمية، حيث يخضع حالياً 75 طالباً وطالبة لبرامج تدريبية مكثفة ومستدامه تقام في معسكرات تدريبية داخلية وخارجية على يد أفضل أساتذة الجامعات ‏المحليين والعالمين».

معايير

ولفتت إلى أن الوزارة وضعت عدة معايير يجب توفرها في أعضاء هذه الفرق المتأهلة، بحيث يكون لديهم الرغبة لتعلّم كل ما هو جديد ومتقدم في مجالاتهم، وأن يكون لديهم القدرة على التحمّل والتركيز في المواضيع المعطاة لهم، بالإضافة إلى أنه تمتعهم بالحس العالي بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وأفادت بأن البرنامج انطلقت تدريباته في مقر أكاديمية اتصالات بدبي، ويكتسب الطلاب من خلال مشاركتهم بـ«المناهزات» بعداً مهارياً متقدماً في مجالاتها المختلفة إلى جانب الشق النظري. وتستهدف آليات تدريب الطلبة بناء قدراتهم المعرفية وتنمية حس الابتكار وإذكاء شغف الاكتشاف لديهم، إذ تستقطب «المناهزات» خبراء من داخل الدولة وخارجها لتدريب الطلبة والتركيز على تطوير التعلّم الذاتي لديهم.